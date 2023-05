Escursione del Gruppo Età d’Oro del Cai Lecco sulla Via Spluga

Folta partecipazione con un gruppo di 52 Seniores

Percorso un tratto di sentiero storico che collegava Thusis con Chiavenna

LECCO – Nella classica uscita del mercoledì, il 17 maggio, un gruppo di 52 Seniores del Gruppo Età d’Oro del Cai di Lecco, capitanato dal presidente Gianni Valsecchi, ha percorso un tratto di 12 chilometri della Via Spluga, avendo come guida speciale, Anna Gori, una cara amica del Cai di Dongo.

Con lei il Geo ha percorso il tratto di sentiero storico che collegava Thusis con Chiavenna. Il pranzo al sacco è stato consumato in un castagneto ultra centenario in località Vallesegna. Durante la camminata Anna Gori ha illustrato alcune caratteristiche storiche e architettoniche dei vari insediamenti incontrati. Il gruppo ha retto bene la lunga camminata e il tempo, ancora una volta, tutto sommato è stato clemente, anche se un po’ di vento e qualche goccia di pioggia certamente non hanno spaventato i Seniores del Geo.