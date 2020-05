Federazione Italiana Escursionismo: riprende la copertura assicurativa

E’ necessario rispettare tutte le norme emanate

Il chiarimento della Federazione Italiana Escursionismo

LECCO – La segreteria generale della Federazione Italiana Escursionismo ha fatto sapere che “Visto il DPCM del 26/04/2020 che a far data dal 04/05/2020 consentirà la possibilità di effettuare attività sportiva e attività motoria individuale (Art. 1, comma f), rispettando ovviamente le disposizioni di contenimento del Covid-19 riportate sullo stesso documento (distanze, DPI ecc.), d’intesa con l’Agente della Cattolica Assicurazioni, Dr. Pastorelli, comunichiamo che la copertura assicurativa riprenderà ad essere garantita nell’ambito del rispetto assoluto delle normative emanate tempo per tempo, sia a livello centrale che a livello regionale. Per quanto ovvio, si evidenzia che non sarà garantita la copertura assicurativa a sinistri avvenuti in palese violazione delle leggi e delle normative in vigore. In merito allo svolgimento delle Assemblee Sociali per l’approvazione del Rendiconto 2019, siamo in attesa della conversione in legge del DL 18 del 17/03/2020 (Cura Italia) in quanto ci è stato comunicato che, nelle modifiche per la conversione, è stata inserita in tale provvedimento la proroga dei termini al 31/10/2020, per tutte le tipologie di associazione”.