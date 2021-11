Formazione e allenamento: il Soccorso Alpino al di là delle emergenze

Il video di Franco Lozza racconta quanta preparazione c’è dietro a un soccorso

Una macchina ben oliata, nulla è lasciato al caso. Competenza e specializzazione per garantire il massimo della sicurezza

LECCO – I volontari del Soccorso Alpino per garantire e mantenere il soccorso delle persone in montagna a un livello altamente tecnico e professionalizzato, partecipano a una formazione continua teorica e soprattutto pratica in montagna. Viene svolta con esercitazioni simulate negli scenari operativi dove avvengono i soccorsi.

La specializzazione, la sicurezza e la competenza insieme al gioco di squadra sono il presupposto del buon esito delle operazioni di soccorso. Sono volontari ma il terreno montano dove operano a volte difficile e rischioso, richiede un continuo allenamento fisico e tecnico per risolvere a volte situazioni difficili di intervento. Ci sono ad ogni chiamata quando il loro intervento e presenza è necessaria.

Ecco il video di Franco Lozza che testimonia attraverso le immagini il duro lavoro di formazione degli uomini della XIX Delegazione Lariana del soccorso alpino.