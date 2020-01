Fotografia e montagna: il Cai Lecco presenta “Ottiche montane”

Iniziativa del Cai Lecco dedicata agli appassionati di foto e montagna

Il 24 gennaio l’incontro per presentare il workshop dedicato ai soci Cai

LECCO – Venerdì 24 gennaio alle ore 21 il Cai Lecco – Riccardo Cassin presenta Ottiche Montane, la nuova iniziativa dedicata agli appassionati del binomio fotografia e montagna. Un workshop di sei incontri in totale, comprese due uscite in ambiente, dove acquisire strumenti e competenze di base per raccontare la propria visione della montagna attraverso la fotografia.

Ottiche Montane propone un approccio alla fotografia che coniuga lo storytelling fotografico e la coerenza narrativa con le più attuali tecniche di scatto e il corretto utilizzo di materiali e tecnologie, anche di un amatore alle prime armi.

L’obiettivo è quello di favorire un avvicinamento coinvolgente alla fotografia di montagna che consenta ad ognuno di esprimersi secondo le proprie inclinazioni e aspirazioni, con una conoscenza, almeno di base, delle tecniche di ripresa più idonee a questo tipo di fotografia.

Il percorso prevede 4 moduli: Tecniche di ripresa; I fondamentali del linguaggio fotografico; I trucchi del mestiere; Post produzione. Sono inoltre previste due uscite in ambiente, per testare le tecniche direttamente sul campo.

I dettagli dell’iniziativa verranno presentati nell’incontro di venerdì 24 gennaio (Cai Lecco – Riccardo Cassin, via Papa Giovanni XXIII, 11) al quale si potrà liberamente partecipare per valutare una successiva adesione al workshop. La partecipazione a Ottiche Montane è gratuita e aperta a tutti i soci, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Per adesioni alla serata e info: sezione@cai.lecco.it.