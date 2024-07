Gamma in partenza per una spedizione in Turchia

Obiettivo la catena montuosa dell’Ala Daglar

Saranno 7 i membri del gruppo Gamma che partiranno per questa entusiasmante avventura

LECCO – L’Ala Daglar sarà la meta della prossima spedizione alpinistica voluta ed organizzata dall’attuale consiglio direttivo del gruppo Alpinistico Gamma di Lecco, “con l’obbiettivo – spiegano – di assolvere in primis in modo concreto agli scopi primari dell’associazione, cioè, fare alpinismo esplorativo e permettere ai soci partecipanti di vivere lo ‘spirito di gruppo’, anche attraverso lo sviluppo di un nuovo ambizioso progetto alpinistico come questo”.

Progetto che si rivolge ai giovani soci del sodalizio alpinistico lecchese al fine di permettere a loro di fare dell’alpinismo sportivo in un luogo dove avventura, esplorazione e la qualità della roccia si addice appieno alle loro peculiarità e capacità di scalata e di stile delle salite che effettueranno poi in loco.

Saranno 7 i membri del gruppo Gamma, che partiranno per questa entusiasmante avventura: Alessandro Rigoli, Nicolò Dell’Oro, Mattia Sandionigi, Paolo Balossi, Claudio Cendali Claudio e Tommaso Garota.

La zona scelta per questo nuovo progetto alpinistico sarà un gruppo montuoso della Turchia, chiamato Anti-Tauro (denominato in lingua Turca: Aladağlar o Aladağ). La catena montuosa culmina nei 3756 metri del monte Demirkazık.

Il Tauro Orientale o Anti-tauro è il prolungamento orientale dei monti Tauro, si estende verso l’entroterra in due catene parallele dette Tauro Orientale interno (a nord-ovest) e Tauro Orientale esterno (a sud-est) che va dal Golfo di Alessandretta alle propaggini del Lago di Van. Alcune propaggini giungono sul mare determinando il profilo roccioso e a precipizio sulla costa.

La catena montuosa dell’Ala Daglar è situata nella metà meridionale della Turchia, con cime che vanno dai 2500 ai 3600 m, è un luogo ideale per l’arrampicata di alto livello. Viste le enormi potenzialità offerte dalle ripide pareti di calcare che si trovano nelle varie valli e propaggini rocciose della catena montuosa.

“Ci sarà sicuramente molto altro da raccontare su questi luoghi e sulle splendide persone che li abitano – proseguono del direttivo dei Gamma – aspetti che i protagonisti di questa spedizione raccoglieranno attraverso aggiornamenti video e fotografie che saranno condivise sui social nelle tre settimane della loro permanenza, dove dividendosi in diverse cordate, avranno l’opportunità di esplorare la zona, aprire nuove vie su diverse pareti e anche di ripete itinerari già esistenti”.

Quindi aggiungono: “Questa spedizione alpinistica è la prima spedizione ufficiale del gruppo Alpinistico Gamma di Lecco dopo anni di progetti portati avanti da alcuni soci in modo autonomo, segno concreto, del lavoro serio che il consiglio direttivo sta portando avanti nella gestione dell’associazione e del progetto giovani GAMMA intrapreso due anni or sono, con l’ammissione di nuove leve e forti talenti tra le file del gruppo”.

La partenza è fissata per i primi di agosto, il progetto prevede circa 20 giorni di permanenza in zona più alcuni giorni utili per i viaggi logistici di andata e di ritorno per avvicinarsi alla zona montuosa.