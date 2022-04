Gel Laorca. Domenica gita al Monte Orsa e Monte Pravello

Secondo appuntamento della stagione

Alla scoperta di uno dei tratti più belli e meglio conservati della Frontiera Nord

LECCO – Dopo il discreto successo della prima uscita al Sasso di Preguda e San Tomaso, che ha visto la partecipazione di 21 soci, il Gruppo Escursionisti Laorchesi è pronto per il secondo appuntamento della stagione: la gita al Monte Orsa e Monte Pravello (Viggiù – VA) alla scoperta di uno dei tratti più belli e meglio conservati della Frontiera Nord (Linea Cadorna), in programma domenica 24 aprile.

La partenza per Viggiù è prevista alle ore 7.30 al parcheggio del negozio Galli Ezio in via Fiandra a Lecco, con mezzi propri. In base alle attuali disposizioni governative, alla gita potranno partecipare solo i soci in possesso di un Green Pass base. Ricordiamo inoltre che durante l’escursione sarà obbligatorio mantenere il distanziamento fissato per legge (2 metri): nel caso ci fossero situazioni che non permettano il mantenimento di tale distanza, si dovrà indossare immediatamente la mascherina (che deve essere sempre tenuta prontamente disponibile). È anche vivamente consigliato essere muniti di soluzione gel igienizzante.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’indirizzo mail info@gel-laorca.org, al numero di telefono 320 4161590 e, naturalmente, consultare il sito www.gel-laorca.org e/o Facebook GelLaorca e Instagram gel.laorca.

LA LOCANDINA CON TUTTE LE INFORMAZIONI DELLA GITA