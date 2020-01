Gel Laorca. Il programma delle attività per il 2020

LECCO – Con il rinnovo del consiglio direttivo e l’elezione del nuovo presidente il Gel Laorca ha presentato il Programma d’Attività 2020. Le gite sono riservate esclusivamente ai soci Gel in regola con il tesseramento.

Per rinnovare la tessera per l’anno in corso o ricevere chiarimenti e/o informazioni sul programma d’attività, ci si può rivolgere ai responsabili presso la sede (via Spreafico, 10 – Lecco), tutti i venerdì dalle 21 alle 22.30, all’indirizzo info@gel-laorca.org, al numero di telefono 320 4161590 e, naturalmente, consultare il sito www.gel-laorca.org.

Le quote sociali di tesseramento Gel per il 2020 sono:

Socio ordinario: 10 euro

Bambina/o (< 14 anni): 5 euro

A cui occorre aggiungere 18 euro del tesseramento 2020 alla Federazione Italiana Escursionismo (FIE), per tutti coloro che volessero assicurarsi. Il tesseramento alla Federazione Italiana Escursionismo, che avviene tramite le Associazioni affiliate, garantisce al singolo socio un’assicurazione per infortunio personale e per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) valida per l’intero anno solare (365 giorni) per l’attività agonistica e dilettantistica, svolta anche singolarmente, relativa alle specialità comprese nello statuto della FIE (escursionismo, ciaspole, sci nordico e alpino, marcia alpina, ecc.) ad eccezione degli sport estremi (alpinismo, sci-alpinismo, parapendio, ecc.).

GEL LAORCA – IL PROGRAMMA 2020