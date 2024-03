Gel Laorca, in programma due gite il 17 e il 23 marzo

Appuntamento per il 17 marzo con la gita lungo il “Sentiero Rotary” e il 23 marzo con “Trekking Urbano”

LECCO – Il Gruppo Escursionisti Laorchesi organizza due appuntamenti per il mese di marzo. Il primo è per domenica 17 marzo con la gita lungo il “Sentiero Rotary“. Il ritrovo è per le ore 8:30 al ponte di Malavedo e poi alle ore 8:45 a San Giovanni, all’angolo fra Corso Monte Santo e Via Don Luigi Monza con disponibilità di parcheggi per auto nelle vicinanze. Il pranzo è previsto al sacco in località Camposecco.

Il secondo appuntamento è per sabato 23 marzo con il “trekking urbano” del patrimonio storico-ambientale del Rione di Laorca, chiamato “Alla scoperta delle nostre radici…” in collaborazione con LaorcaLab. Il ritrovo è previsto alle ore 15:40 presso la Sede del GEL all’Oratorio di Laorca, Via Spreafico n. 10 a Laorca. Al termine del tour, apericena presso la Casa di Quartiere di LaorcaLab in Corso M.S. Gabriele n. 81 a Lecco.

Prenotazioni all’indirizzo e-mail info@gel-laorca.org.