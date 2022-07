Sfinimento e colpi di calore, molte le chiamate di soccorso nelle ultime ore

“I pericoli dovuti al caldo possono risultare fatali in ambiente impervio. Quindi massima attenzione”

LECCO – “Nelle ultime ore, un po’ ovunque, anche in Lombardia, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è stato attivato per numerosi interventi di soccorso: in diversi casi, le chiamate sono dovute a sfinimento e arrivano da escursionisti colpiti da ipertermia“.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia, a fronte dell’ondata di caldo che sta investendo l’Italia creando problematiche anche in montagna, ha approntato una serie di consigli per affrontare al meglio escursioni cercando di non farsi trovare impreparati a causa delle alte temperature anche in quota.

“In giornate così calde, si raccomanda di evitare di affrontare salite troppo impegnative, soprattutto sui versanti più esposti al sole e dove non c’è acqua. I pericoli dovuti al caldo, quali i colpi di calore e gli sfinimenti, possono risultare fatali in ambiente impervio. Quindi massima attenzione:

informatevi sempre sulla presenza di fonti o corsi d’acqua e sul loro stato

partite nelle prime ore del mattino

evitate di camminare nelle ore più calde

Portate sempre con voi nello zaino:

almeno due litri e mezzo di acqua a testa

frutta fresca

accessori per coprirsi dal sole, come cappello o telino

occhiali da sole e creme protettive

Se fate attenzione, programmate bene e siete consapevoli di quello che potete fare e dove potete arrivare, la vostra escursione sarà una bellissima esperienza”.