Grigna VI°: ai Resinelli una mostra fotografica griffata “Ande”

Dal 24 luglio al 29 agosto in diversi rifugi e locali dei Piani Resinelli

Viaggio fotografico alla scoperta delle montagne lecchesi e delle persone che le hanno amate ed esplorate

PIANI RESINELLI – Verrà inaugurata sabato 24 luglio alle ore 17, presso la sala dell’Ufficio Turistico dei Piani Resinelli (piazza della Chiesa, 4), la mostra “Grigna VI° – Storie di uomini e pareti”, un viaggio fotografico alla scoperta delle montagne lecchesi e delle persone che le hanno amate ed esplorate.

La mostra nasce insieme al calendario Ande 2020 “GRIGNA VI° – Storie di uomini e

pareti”, progetto editoriale dedicato agli anni d’oro dell’alpinismo lecchese: quelli della conquista del VI grado, nell’arco di tempo che va dal 1920 al 1940. Il calendario Ande, nato nel 1998, è da sempre puntuale interprete delle vicende alpine, come della storia culturale legata alla montagna italiana e mondiale, grazie alle sue tavole fotografiche di ampio respiro.

Il tema scelto per il 2020 ha l’obiettivo di sostenere la libertà di espressione alpinistica, l’impegno per l’ambiente, l’etica, l’integrazione multiculturale, il valore della tradizione, la libertà di espressione alpinistica, la tutela del patrimonio culturale. Non solo; la mostra diffusa vuole essere un’occasione per riflettere sul senso del limite, della relazione tra uomo e montagna, accessibilità, inclusione e paesaggio.

Tutti aspetti rappresentati nelle dodici tavole che resteranno esposte presso i rifugi Carlo Porta, SEL, Soldanella, il Forno della Grigna e il Bar Pirelli fino al 29 agosto. Proprio il concetto del movimento e del camminare per visitare la mostra itinerante sono elementi scelti per favorire una fruizione contemporanea e sostenibile. L’esposizione fotografica è il risultato del lavoro sinergico tra attori locali che hanno collaborato per riportare l’attenzione sulla Grigna e le sue guglie, patrimonio di valori, storia,

cultura e identità: Ande (www.ande.it), il laboratorio di sviluppo turistico sostenibile montano Resinelli Tourism Lab (www.resinellitourismlab.com), l’Archivio MOdiSCA (MOntagne di SCAtti) e la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino.

All’inaugurazione interverranno: Sara Anghileri, Ande e Sofia Bolognini, Resinelli Tourism Lab. Ospiti: Pietro Corti, autore di Guide di arrampicata e Michelle Corti, campionessa italiana di paraclimb e medaglia d’argento nella coppa del mondo senior di paraclimb. Solo per l’inaugurazione del 24 luglio, gli esercenti che ospitano la mostra offriranno un aperitivo con menù dedicato, a un prezzo speciale, per tutti i visitatori della mostra (QUI IL COUPON).