Settimana bianca in Val di Fassa per il Gruppo Età d’Oro del Cai Lecco

Una settimana di escursioni e sciate nello splendido scenario delle Dolomiti

LECCO – Soraga e la splendida Val di Fassa sono state lo scenario per la settimana bianca (24 febbraio – 2 marzo) vissuta da 44 iscritti al Geo (Gruppo Età d’Oro) che organizza i Seniores della sezione “Riccardo Cassin” del Cai Lecco.

Supportati da condizioni meteo favorevoli il gruppo, capitanato dal neo presidente Michele Bettiga, ha avuto modo di effettuare numerose escursioni, diviso nei due gruppi di camminatori e di sciatori.

La Val di Vaiolet, la Val Venegia. I rifugi Stella Alpina, Fuciade, Laresei, Venegia, Segantini sono stati raggiunti nel corso della settimana e il gruppo ha potuto godere di una strepitosa vista a 360 gradi dell’arco dolomitico.

Non sono mancati i momenti di approfondimento culturale con la visita guidata al Museo Ladin de Fascia a Pozza di Fassa o la serata dedicata alle Dolomiti, alla loro formazione e alla loro evoluzione, illustrata da Maurizio Farnetti, esperto accompagnatore del Cai.

“Un ringraziamento particolare va alla famiglia Zanon che ha ospitato il gruppo con un’accoglienza eccezionale che è andata dall’accompagnare il gruppo nelle escursioni e a coccolarli con una gastronomia che ha coniugato in modo sapiente tradizione e modernità. Ultima citazione per Ambrogina Farina, l’instancabile Segretaria del Geo che ha organizzato in modo impeccabile la settimana”.