Il Cai Lecco cerca volontari per la manutenzione dei sentieri

L’appello lanciato dalla Commissione Sentieri dei Cai Lecco: “Chiediamo un po’ del vostro tempo”

Primo appuntamento domenica 22 settembre in Val Boazzo

LECCO – Il Cai Lecco è alla ricerca di volontari per la manutenzione dei sentieri, un’iniziativa promossa dalla Commissione Sentieri dei Cai Lecco. “Un invito -spiegano – a quelli che van per sentieri, di corsa o a piedi, con lo zaino o in bicicletta, o solo per avvicinarsi all’attacco di una via, chiediamo un po’ del vostro tempo. Nel comune di Lecco sono oltre 250 i km di sentieri accatastati e fare manutenzione deve essere per forza un lavoro di squadra”.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 22 settembre in Val Boazzo, dove si terrà un’importante giornata di manutenzione del percorso storico che collega la mulattiera del fondovalle alla forcella di Olino e Morterone, fino alla SP63, punto di partenza del classico sentiero per il Monte Due Mani. Questo tracciato era un tempo la principale via di accesso ai pascoli valsassinesi prima della costruzione della strada provinciale.

L’obiettivo della giornata è restituire vita a questo antico sentiero, che diventerà un’alternativa per il rientro dalla “Ferrata Contessi”, evitando così ai frequentatori di percorrere oltre 5 km su asfalto. Ma la giornata non sarà solo dedicata al ripristino del sentiero: i volontari saranno impegnati nella costruzione di canaline per lo scolo dell’acqua, nella posa di segnaletica verticale e orizzontale e in altre attività pratiche legate alla manutenzione dei sentieri.

“È un’opportunità per imparare facendo,” spiegano gli organizzatori, sottolineando come la giornata sia aperta a tutti, esperti e non. Un’occasione per riscoprire il valore del territorio, condividendo l’esperienza con la comunità locale.

Il ritrovo è fissato alle 8 del mattino presso il parcheggio di Via Mattei a Ballabio, con iscrizioni da confermare entro giovedì 19 settembre all’indirizzo email sentieri@cai.lecco.it.

Ma l’impegno non finisce qui. Il 19 ottobre, i volontari torneranno sulla Mulattiera Cereda-Montalbano (sentiero n. 944), dopo il successo delle giornate di aprile che hanno visto oltre 90 partecipanti impegnati nella riscoperta di questo antico tracciato. Durante l’estate, il CAI ha continuato a mantenere il sentiero accessibile, dimostrando e ricordando come “la manutenzione sia un atto di cura che crea un forte legame con il territorio”.

Infine, il calendario autunnale si chiuderà il 17 novembre, con una giornata riservata ai soci del CAI. In quell’occasione si valuteranno proposte per nuovi interventi sui sentieri locali.

Chiunque voglia unirsi a queste iniziative può contattare l’organizzazione tramite l’indirizzo sezione@cai.lecco.it. I sentieri non si mantengono da soli, e il contributo di tutti è fondamentale per preservare la bellezza e la fruibilità di queste storiche vie di montagna.