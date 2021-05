Il Cai Strada Storta in gita a Morterone sul Sentiero dei Grandi Alberi

Appuntamento domenica 30 maggio

Semplice escursione per ammirare gli alberi monumentali

LECCO – Gita sociale per il Cai Strada Storta che domenica 30 maggio andrà a Morterone sul Sentiero dei Grandi Alberi. Un’escursione semplice, adatta a tutti, lungo un percorso ad anello di circa 3 ore (350 metri di dislivello positivo) dove sarà possibile ammirare gli alberi monumentali della Foresta del Resegone. Il ritrovo è fissato alle ore 8.30 presso il parcheggio del Penny Market in via Martiri di Nassiriya ad Acquate, Lecco (pranzo al sacco).

Tutte le escursioni Cai Strada Storta sono riservate ad escursionisti aventi esperienza di montagna adeguate alle caratteristiche e difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone condizioni di salute e che si impegnano durante le escursioni a rispettare un adeguato codice comportamentale. Ciascuno deve fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche, perché non è prevista la presenza di accompagnatori (i consiglieri del Cai Strada Storta presenti curano solo il buon andamento degli aspetti logistico-organizzativi. L’organizzazione si riserva il diritto di modificare l’itinerario in caso di non ottimali condizioni meteorologiche).

Per informazioni e iscrizioni: sede di via Rovereto, 2 ad Acquate il mercoledì e il venerdì dalle 21 alle 22.30; 0341 250423 (durante gli orari di apertura); info@stradastorta.it.