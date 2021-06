Il Cai Strada Storta riparte dal Sentiero dei Grandi Alberi

Una quarantina di soci hanno partecipato all’escursione

“Morterone ci ha accolto in splendida forma, con magnifici paesaggi naturali e installazioni artistiche”

LECCO – Si è svolta domenica 30 maggio l’escursione del Cai Strada Storta sul Sentiero dei Grandi Alberi. “Morterone ci ha accolto in splendida forma, con magnifici paesaggi naturali e installazioni artistiche, e con l’affetto e la cortesia del suo sindaco, Antonella Invernizzi, che ci ha dato consigli importanti e suggerimenti per la nostra escursione. Cogliamo l’occasione per ringraziarla, sia per l’aiuto sia l’amore che ha dimostrato per questi luoghi”.

E così il folto gruppo si è messo in marcia. Circa 40 i partecipanti che hanno avuto il piacere di fare questa bellissima escursione, tra boschi di faggi, alberi monumentali, prati verdissimi e la magia di alcuni scorci, come quello della frazione di Frasnida Bassa, la vista su Resegone, sulla Valle Imagna, su Grigna e Grignone. “Una giornata molto piacevole con un’escursione alla portata di tutti, consigliata sicuramente”.