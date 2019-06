In tanti ai Piani d’Erna per il tradizionale appuntamento

Una giornata per ricordare Pino Negri, grande alpinista lecchese

LECCO – In 500, domenica, sono saliti ai Piani d’Erna per il tradizionale raduno in memoria di Pino Negri, noto alpinista lecchese.

Folta la partecipazione, complice anche la bella giornata di sole, all’iniziativa organizzata da LTM Lecchese Turismo Manifestazioni con il patrocinio di Cai Strada Storta, Gruppo Ragni, Comune e Soccorso Alpino di Lecco.

I partecipanti si sono ritrovati al piazzale della funivia, a Malnago, per salire alla croce del Pizzo d’Erna dove è stata celebrata la Santa Messa. La giornata è proseguita con il pranzo a base di polenta e salsicce.

Pino Negri è nato a Lecco il 25 agosto 1945 ed è diventato uno tra i più importanti alpinisti partecipando anche a scalate sui monti dell’Himalaya e delle Ande. L’impresa più grande compiuta da Negri è sicuramente la prima ascensione, nel 1974, del Cerro Torre con i Ragni Casimiro Ferrari, Daniele Chiappa e Mario Conti. Nel 1988 è stato insignito con la “Civica Benemerenza della città di Lecco” per meriti alpinistici, è morto il 23 novembre 2001.