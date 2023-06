Lecco outdoor anche a giugno: tutte le esperienze

Ecco cosa propone il catalogo ‘Lecco, Land of colors’ fino a fine mese

MTB, camminate, arrampicata, windsurf e kayak le iniziative in programma

LECCO – Proseguono le esperienze di primavera offerte dal catalogo stagionale di ‘Lecco, Land of colors’, che propone attività outdoor fino alla fine del mese di giugno.

Giovedì 15 e 22 alle 17.30 in piazza Era è in programma il corso di MTB per ragazzi, particolarmente indicato per giovanissimi dai 7 ai 14 anni al primo approccio. Contestualmente, sempre alle 17.30, con ritrovo al bar Sole di corso San Michele del Carso 47, si terrà il trekking alla cappelletta della Madonna del Carmine sul Monte San Martino con tramonto alla chiesetta del San Martino.

Sabato 17 alle 10 sarà possibile cogliere l’invisibile al Parco Monte Barro in un’escursione all’area archeologica dei Piani di Barra, con approfondimenti sulla storia, l’archeologia e la natura nel nuovo sentiero, accessibile anche a persone con difficoltà motoria, visiva o uditiva. In programma alle 18.30 anche un’uscita in kayak sul lago di Como per vivere Lecco e il suo lago, partendo da Valmadrera, costeggiando la rocca di Malgrate e arrivando a Pradello, con aperitivo e ritorno.

Domenica 18 alle 9 al piazzale della funivia per i Piani d’Erna si terrà una giornata dedicata ai bambini per imparare le basi dell’arrampicata: alpinisti per un giorno. Quattro postazioni con giochi pensati per approcciare il mondo verticale in sicurezza, pranzo al sacco e merenda. Inoltre, alle 8.30 e alle 10.30, prevista una lezione di windsurf sul lago per imparare le regole base di questo sport, circondati dalla bellezza delle montagne di Lecco.

Sabato 24 alle 19 partirà un’uscita di ‘startrekking’ al Parco Monte Barro, un’escursione per osservare la volta celeste alla scoperta delle costellazioni e del cielo sopra Lecco insieme agli astrofili locali, con puntatori laser e telescopi.

Domenica 25 alle 11.30 dall’Infopoint di piazza XX Settembre è attesa un’esperienza fotografica Lecco Land of Colors, per cogliere con le tecniche più corrette scorci e riflessi sul lago, le bellezze della natura ai Piani d’Erna e, in serata, lo spettacolo pirotecnico sul lago. Alle 17 si terrà invece sulle tracce degli antichi mestieri, una passeggiata nel centro storico alla scoperta delle professioni che hanno contribuito alla crescita della città: dalla scoperta delle lavandaie al filandiere, dei barcaioli, ai fabbri, ai carpentieri.

Infine, giovedì 29 alle 18.30 una nuova escursione in kayak sul lago di Como. Dopodiché, il catalogo lascerà spazio alle esperienze estive, che accompagnerà appassionati e turisti fino a settembre.

Su leccotourism.it tutti gli altri eventi e appuntamenti, oltre agli aggiornamenti. Per maggiori informazioni e per le prenotazioni obbligatorie è necessario contattare l’Infopoint di piazza XX Settembre telefonando allo 0341 481485 o scrivendo a infopointlecco@comune.lecco.it.