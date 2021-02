Intervento di soccorso al San Martino della squadra Saf

La donna è stata riportata a valle in sicurezza

LECCO – Si era persa sul Monte San Martino, sopra Lecco, in una zona impervia nella zona dei Pizzetti. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco, nella giornata di ieri, lunedì, sono intervenuti con una squadra SAF (nucleo Speleo Alpino Fluviale) per soccorrere una donna che si era smarrita. Dopo averla individuata, la donna è stata riaccompagnata a valle in sicurezza.