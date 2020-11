Libri e montagna. Versante Sud presenta la guida Valtellina bloc

Bouldering in Valchiavenna, Valmalenco, Bassa e Alta Valle

Una valida alternativa per gli scalatori interessati a nuove scoperte

LECCO – Una valida alternativa per gli scalatori interessati a nuove scoperte. Nasce con questo intento una delle più recenti pubblicazioni di Versante Sud: si intitola “Valtellina bloc” guida di bouldering in Valchiavenna, Valmalenco, Bassa e Alta Valle.

Quando si parla di boulder si pensa subito alle famosissime Val Masino e Val di Mello, ma l’autore Alberto Milani ha deciso di escluderle per valorizzare le aree così dette “minori” presenti in Valtellina e Val Chiavenna spingendosi fino a Bormio e Valdidentro, compresa la florida Valmalenco. La guida presenta anche un esaustivo compendio di tutte le piccole aree con un limitato numero di passaggi, spesso conosciute esclusivamente dagli scalatori locali.

La guida (496 pagine, peso 670 grammi, prezzo 35 Euro) fa parte della collana “Luoghi Verticale”. Come da tradizione nelle guide di Versante Sud, si possono trovare utili informazioni sugli accessi alle varie aree, su come e dove alloggiare, su quando andare, ecc.. Una guida pratica, ricca di fotografie che non può mancare nello zaino degli appassionati di boulder. Accanto ai testi in italiano, la guida è tradotta anche in inglese e tedesco (www.versantesud.it).

L’autore

Alberto Milani, fin dall’adolescenza si è dedicato all’arrampicata sia come attività sportiva sia come continua ricerca dei propri limiti psicofisici in completa comunione con la natura, secondo un approccio molto vicino alla filosofia dello yoga. Accanto all’attività outdoor a partire dal 2003 si è dedicato anche all’attività agonistica partecipando alle maggiori competizioni di livello italiano e classificandosi nelle prime posizioni per diversi anni. A partire dal 2009, ha deciso di abbandonare le gare per tornare esclusivamente all’arrampicata outdoor come ricerca interiore, consapevole e libera da qualunque risultato materiale e vissuta come un’occasione di crescita del tutto personale e profonda.