Montagna. Il Cai Strada Storta al lago Palù con una quarantina di soci

Gita sociale al lago Palù per il Cai Strada Storta

Tra i partecipanti anche tanti giovani e giovanissimi

LECCO – Nuova tappa per i soci del Cai Strada Storta che, domenica 14 luglio, hanno affrontato l’escursione al lago Palù, in Valmalenco.

Un luogo di relax e divertimento per i numerosi bambini che hanno partecipato alla gita sociale che prevedeva la salita alla cima Motta (2336 metri).

Una quarantina i soci che ha raggiunto la località Barchi (1698 m) nei pressi di San Giuseppe (1433 m) alla volta di cima Motta e l’omonimo rifugio.

“La partecipazione di molti bambini, vocianti ed allegri, è un piacevole aspetto di cambio generazionale ed è una particolare situazione per le attività sociali del Cai che molto spesso nelle gite sociali ha come partecipanti persone al di sopra dei 40 anni. La Strada Storta scegliendo questa meta ed offrendo diverse alternative ha favorito la presenza di molte famiglie con bambini in età scolare e anche più piccoli”.

Tutti i bambini con le loro famiglie hanno raggiunto il rifugio Motta per poi scendere al lago Palù, luogo di incontro con il resto del gruppo. Una decina di soci, invece, hanno proseguito oltre il rifugio Palù, raggiungendo la Madonnina di cima Motta, da dove hanno potuto apprezzare la vista su: Bernina, Scerscen, le dighe di campo Moro, pizzo Scalino e Disgrazia.

L’attività sociale del Cai Strada Storta non si arresta: in agosto, dal 3 al 16, ci sarà il campeggio estivo in Sud Tirolo, il 22 settembre la meta sarà il rifugio Omio, mentre a ottobre, domenica 13, ci sarà la gara sociale di marcia alpina.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi in sede ogni mercoledì e venerdì dalle 21 alle 23 in via Rovereto, 2 a Lecco.