Montagna. Scarica di sassi nel canale accanto all’Antimedale (VIDEO)

La zona interessata è quella tra il settore destro dell’Antimedale e il Pilastro Irene

Una zona non nuova a scariche di sassi, episodi simili sono già stati segnalati in passato

LECCO – La situazione non è nuova, anzi quella zona è particolarmente soggetta a scariche di sassi che sono state segnalate anche ultimamente. Questa mattina il rumore delle pietre cadute ha richiamato l’attenzione di alcuni abitanti del rione di Rancio che hanno alzato subito lo sguardo al San Martino e hanno visto una nuvola di polvere alzarsi dalla montagna, all’interno del canale che si trova tra Antimedale e Pilastro Irene.

Un’abitante del rione è riuscita a catturare con lo smartphone il momento finale del nuovo smottamento avvenuto nella mattinata di oggi, 26 maggio. Senza fare inutili allarmismi, ribadiamo che si tratta di una situazione nota poiché il canale è soggetto a questo genere di scariche. Proprio per questo, però, è necessario prestare particolare attenzione: la zona interessata è quella che va dal settore più a destra dell’Antimedale, fino al Pilastro Irene con particolare riferimento alla via Sogni Proibiti perché, per raggiungerne l’attacco, bisogna risalire la cengia che attraversa proprio il canale.