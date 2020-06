Montagna. Tutti aperti i rifugi della Sel, ma salta il tradizionale Assalto al Resegone

Il presidente della Società Escursionisti Lecchesi è fiducioso

“Stagione complicata, ma i rifugisti si sono rimboccati le maniche”

LECCO – Buone notizie sul fronte rifugi che, nonostante le difficoltà dettate dall’emergenza sanitaria, stanno cercando di ritrovare un po’ di normalità. Abbiamo fatto il punto con Mauro Colombo, presidente della storica Società Escursionisti Lecchesi proprietaria di ben 4 rifugi, altrettanto storici, delle nostre montagna: rifugio Azzoni in vetta al Resegone, Sassi Castelli ad Artavaggio, Grassi ai piedi del Pizzo 3 Signori e Rocca Locatelli ai Piani Resinelli.

La situazione dei rifugi

“Nel pieno rispetto di tutte le norme anti-covid hanno riaperto tutti i nostri rifugi – dice Mauro Colombo -. Se il rifugio Rocca-Locatelli, il più accessibile, ha aperto fin da subito a pieno regime, per gli altri è stata una riapertura più a rilento, in alcuni casi con il solo servizio d’asporto. Dal prossimo week-end, però, grazie ad alcuni accorgimenti tutto sommato piccoli, tutti i rifugi potranno tornare ad ospitare gli escursionisti”.

La parola d’ordine è sicurezza: “Le regole sono quelle che ormai ben conosciamo: distanziamento sociale, mascherina, prova della temperatura, igienizzazione e sanificazione. Anche se sarà una stagione complicata per via della capienza ridotta, c’è stata una bella reazione dei nostri rifugisti alle difficoltà della situazione”.

Se ripensiamo alla situazione che stavamo vivendo solo poche settimane fa questa ripartenza non era affatto scontata: “Alcuni volontari Sel, nei primi giorni di apertura, hanno dato una mano al rifugista del Rocca-Locatelli nella registrazione e nei vari adempimenti burocratici per accogliere le persone, comunque per tutte e quattro le strutture l’affluenza c’è. Anche per quel che riguarda i pernottamenti le strutture si sono adeguate per ospitare le persone che vogliono dormire. Non sarà una stagione semplice, i numeri saranno ridotti, ma si sono rimboccati tutti le maniche”.

Le attività della Sel

Sul fronte Cammina Sel, il calendario gite dell’associazione, è tutto fermo. Nei giorni scorsi è stata riaperta la sede di via Rovereto ad Acquate con tutte le precauzioni del caso. I soci si sono rimessi al lavoro sul fronte dei tesseramenti. Con rammarico è stato annullato l’Assalto al Resegone, quest’anno sarebbe stata la 55^ edizione: “Non abbiamo avuto scelta: con grande dispiacere siamo stati costretti ad annullare il tradizionale ‘Assalto al Resegone’, purtroppo non c’erano proprio le condizioni per portare 500/600 persone in vetta”.

La Sel, infine, ha partecipato con i rifugi Grassi e Sassi Castelli a un bando di Regione Lombardia che mette a disposizione fondi per lavori di ristrutturazione e ammodernamento: “La scadenza del bando è fissata per il 15 giugno, speriamo vada tutto bene, sarebbe un bel passo avanti per i nostri rifugi”.