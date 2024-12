Montagne lecchesi illuminate dalle fiaccolate dell’antivigilia di Natale: magia natalizia senza tempo

Come da tradizione il 23 di dicembre si sono accese le fiaccolate sulle montagne lecchesi

LECCO – Come ogni anno, le montagne che circondano Lecco si sono accese di luce e magia nella tradizionale fiaccolata dell’Antivigilia di Natale. Un appuntamento immancabile, capace di unire al fascino delle vette la suggestione di un rituale condiviso, che trasforma il paesaggio in uno spettacolo unico.

L’evento di ieri sera ha coinvolto diverse cime simboliche della zona. All’imbrunire, intorno alle 17.30, le luci si sono accese progressivamente, dando vita a un panorama mozzafiato visibile da tutto il territorio. La storica via Cassin sulla parete del Medale è tornata a brillare, insieme alla ferrata quest’ultima grazie all’impegno del Gruppo Alpini Monte Medale di Rancio e Laorca che ringraziano gli amici: Marzio Mattarelli, Cristian Croci, Matteo Drovetto e Alberto.

Non meno emozionante l’illuminazione del Regismondo, resa possibile dall’instancabile lavoro del gruppo Beck, e del San Martino, dove numerosi escursionisti, muniti di torce e lampade frontali, hanno percorso il sentiero fino alla cappelletta. Qui, tra canti e raccoglimento, è stata celebrata la messa, regalando un momento di spiritualità e comunità immerso nella bellezza della natura.

Anche il Resegone ha partecipato a questa magica serata: grazie al Gruppo Gamma la ferrata Gamma1 si è accesa sotto le stelle. Oltre il lago, invece, lo spettacolo è stato affidato alle fiaccolate lungo la ferrata del Corno Rat organizzata dal Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino, XIX Delegazione e sulla cresta Osa del Moregallo, entrambe ormai appuntamenti consolidati.

Complice il meteo favorevole – una serata limpida e stellata, con un po’ di vento che non ha scoraggiato i partecipanti – la fiaccolata ha regalato emozioni e meraviglia, rinnovando una tradizione che riesce sempre a stupire.

Un evento che non è solo uno spettacolo visivo, ma anche un’occasione per celebrare la passione per la montagna e lo spirito di solidarietà che anima le comunità locali. Ancora una volta, le luci delle fiaccolate hanno unito i cuori e illuminato le vette, offrendo a tutti uno scorcio indimenticabile del Natale lecchese.