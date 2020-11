Parco Valentino ai Resinelli, pronta la passerella panoramica al Belvedere

“Mancano solo le certificazioni. Inaugurazione rimandata a causa del covid”

Sistemata anche la foresteria di Villa Gerosa che ora può ospitare 14 posti letto

PIANI RESINELLI – Dopo un’estate di lavori, sono in via di conclusione gli interventi al Parco Valentino ai Piani Resinelli. I lavori della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, ente proprietario del parco dal 2002, hanno riguardato in particolare modo il Belvedere, dove è stata realizzata una passerella panoramica che esce a sbalzo per circa 12 metri con un suggestivo panorama a picco sul lago.

“Al momento non è ancora percorribile, ma la piattaforma è ormai pronta, mancano solamente le certificazioni – ha confermato il presidente della comunità montana Carlo Greppi -. Avevamo in programma di inaugurarla in queste settimane, tra ottobre e novembre, ma evidentemente la situazione legata alla diffusione della pandemia ce lo ha impedito”.

La passerella panoramica, però, è soltanto uno degli interventi realizzati al Parco Valentino e finanziati da Regione Lombardia nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale “Valorizzazione turistica delle Valli Prealpine dell Provincia di Lecco: Grigne, Valsassina e Pian dei Resinelli”. Sempre durante i mesi estivi, infatti, è stato sistemato il sentiero alto per il Belvedere ed è stata sistemata la foresteria di Villa Gerosa.

“La foresteria, ovvero la casa del custode, è stata sistemata e attrezzata con 14 posti letto e sarà possibile affittarla ad associazioni oppure oratori, comunque piccoli gruppi di persone – ha spiegato il presidente Greppi -. Anche la strada che porta al Belvedere è stata sistemata e ora è percorribile con le carrozzine“.

“Con i quattro comuni dei Resinelli (Mandello, Abbadia, Ballabio e Lecco), sempre in un’ottica di rilancio turistico dei Piani Resinelli, stiamo poi valutando la possibilità di affidare la gestione della Casa museo di Villa Gerosa e la foresteria con i 14 posti letto”.