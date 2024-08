Piani Resinelli. Un’associazione per un rilancio in chiave sostenibile della comunità

Rafforzare i legami tra le persone che vivono il territorio e immaginare nuovi servizi

PIANI RESINELLI – Resinelli Tourism Lab, il laboratorio di sviluppo turistico sostenibile è diventato un’associazione di promozione sociale. L’obiettivo? Rafforzare i legami tra le persone che vivono il territorio e immaginare nuovi servizi, non solo rivolti ai turisti, ma anche a chi abita ai Resinelli tutta o buona parte dell’anno e ha a cuore la tutela e la valorizzazione della località.

“I Piani Resinelli sono, per tante persone, un luogo del cuore. L’Associazione si propone di riunire queste persone e raccoglierne le idee per metterle in pratica, dando nuova energia ai progetti sul territorio. Dall’organizzazione di festival e rassegne culturali, alla raccolta e custodia di materiali d’archivio riguardanti la storia locale, al supporto per manifestazioni sportive ed eventi di aggregazione, alla coprogettazione di servizi per residenti e seconde case, l’Associazione si propone di rendere i Piani Resinelli un luogo più felice. Non soltanto nell’ottica di favorire e sostenere un turismo lento e sostenibile, che tuteli la comunità e il paesaggio, ma anche di migliorare la qualità della vita delle persone che decidono di vivere e lavorare sull’altopiano”.

Per farlo, l’Associazione intende coinvolgere tutte le persone che abbiano il desiderio di partecipare: “Cittadini e cittadine, residenti e seconde case, esercenti e operatori, persone fisiche e associazioni. L’invito è per venerdì 30 agosto alle ore 18.30 presso il Rifugio Sel: sarà un primo momento di incontro pubblico e dibattito per la presentazione dell’Associazione e dei suoi scopi, ma soprattutto per una prima raccolta di opinioni e idee in vista della creazione di tavoli di lavoro condivisi”.

