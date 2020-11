Ragni around the world: dal 21 novembre comincia “La grande caccia allo squalo”

Alla scoperta del Grande Nord, un’avventura oltre l’alpinismo

La spedizione dell’estate 2014 dal Ragno Matteo Della Bordella con Silvan Schupbach e Christian Ledergerber

LECCO – Il prossimo appuntamento mensile con “Ragni around the world” ci porta alla scoperta del Grande Nord, con un’avventura che va oltre i confini dell’alpinismo, per trasformarsi in un viaggio all’insegna dell’incertezza e dell’esplorazione. A partire da sabato 21 novembre ore 20, sarà, infatti visibile, sul canale Youtube dei Ragni, la versione integrale e gratuita del film “The Great Shark Hunt”, opera del regista Filippo Salvioni.

Il film è testimonianza della spedizione compiuta nell’estate 2014 dal Ragno Matteo Della Bordella con agli amici svizzeri Silvan Schupbach e Christian Ledergerber, vivendo

un’avventura in puro stile by fair means nella selvaggia Groenlandia orientale: 420 chilometri in kayak, 50 chilometri a piedi e una parete di 900 metri da scalare in arrampicata libera. I tre ragazzi partono da Ittoqotormiit, piccolo villaggio situato all’inizio del fiordo Scoresby Sund, e in totale autonomia, raggiungono dopo un lungo avvicinamento la vertiginosa parete Nord Est dello Shark Tooth: una guglia di 900 metri di granito verticale e compatto, aguzza come il dente di uno squalo. Dopo aver scalato la parete in 4 giorni consecutivi, dormendo sulle loro portaledge a amache, li aspetta il lungo rientro alla civiltà con i kayak, durante il quale non mancheranno le sorprese…