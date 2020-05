Ragni di Lecco. Domenica su youtube “Rat Wall” del regista Giovanni Brumana

Il video è dedicato alla via aperta in Grigna Settentrionale dai Ragni Luca Gianola e Dimitri Anghileri

LECCO – Prosegue il viaggio dei Ragni di Lecco “Around the World” e questa settimana la destinazione saranno le montagne di casa.

“Domani, domenica, a partire dalle 9, metteremo on line il video ‘Rat Wall’, opera

del regista Giovanni Brumana dedicata all’apertura di una nuova via fra

le pareti della Grigna Settentrionale (Grignone, ndr)“, fanno sapere dal gruppo lecchese.

La Rat Wall è una via “sportiva” su una piccola parete dimenticata o

quasi ignorata sul versante ovest del Grignone. I Ragni Luca Gianola e

Dimitri Anghileri nel 2016 iniziano questa loro personale avventura,

avevano voglia di sperimentare l’apertura dal basso con il trapano,

imponendosi semplici ma altrettanto rigide regole per avanzare.

Uno stile ampiamente usato da molti arrampicatori, uno stile che a loro

piace. Scalare in libera tra le protezioni il più possibile in apertura.

Il risultato dopo molte giornate alternate nei due anni successivi è una

via corta ma molto intensa, bella da scalare che li ha impegnati a

fondo.

Perché Rat Wall?

“Durante alcune giornate di apertura della via in Grigna – proseguono dal gruppo dei Ragni di Lecco – dall’altra parte dell’oceano, in America, dei fuoriclasse liberavano la mitica Dawn

Wall sulla maestosa parete del Capitan… guardandosi attorno, con ironia Luca e Dimitri non trovarono per la loro via nome più azzeccato di ‘Rat Wall’.

Questo il link dove, a partire da domani alle ore 9, potrete visualizzare il video:

https://youtu.be/q-VfgTZY2RI

Qui trovate la relazione della via:

http://ragnilecco.com/grigna-settentrionale-rat-wall/