Ragni di Lecco ospiti di Sport Hub per presentare il nuovo libro

Ragni di Lecco: la storia raccontata dai protagonisti

Giovedì 23 luglio a partire dalle 19 presso il negozio di via Rivolta 14

LECCO – Ci saranno proprio loro, i protagonisti di più di 70 anni di avventure, a rievocare dal vivo i momenti più emozionanti di una storia che si rinnova generazione dopo generazione e che ha reso celebri nel mondo il maglione rosso e il logo del ragno a sette zampe come simboli di un alpinismo vissuto sempre ai massimi livelli.

Giovedì 23 luglio a partire dalle 19, nel cortile antistante il negozio Sport Hub di via Rivolta 14 a Lecco, i Ragni presenteranno nella loro città il nuovo libro edito da Rizzoli e realizzato da Serafino Ripamonti (giornalista e Ragno lui stesso), che ripercorre, con il racconto e le immagini, la vita di uno dei più antichi e prestigiosi gruppi alpinistici italiani. Il volume, intitolato “I Ragni di Lecco – Una storia per immagini” è in tutte le librerie dallo scorso mese di giugno e ha già riscontrato un ottimo successo di pubblico e di critica sia per la bellezza del ricco corredo fotografico che per la capacità dell’autore di ricostruire, nei diversi capitoli, il senso di una passione che attraversa le generazioni e del legame che le unisce, pur nei cambiamenti radicali che la società e l’alpinismo hanno vissuto dal 1946 (anno di fondazione del Gruppo) a oggi.

La serata, organizzata dei Maglioni Rossi in collaborazione con il loro main sponsor Rock Experience, sarà per i Ragni l’occasione per ringraziare ancora una volta la città di Lecco per il sostegno e l’affetto con cui segue le loro avventure e per riaffermare un legame di appartenenza che, per gli alpinisti in maglione rosso, è stato da sempre uno stimolo e una straordinaria risorsa, che li ha sostenuti nelle loro scalate fra le montagne più belle e difficili del mondo.

Giovedì 30 luglio, a partire dalle 20.30, una rappresentanza dei Ragni sarà al negozio Sport Specialist di Sirtori, per presentare il nuovo libro anche agli appassionati di montagna della Brianza, in apertura della serata alpinistica dedicata a Maurizio Zanolla (Manolo).