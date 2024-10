RampeGamma: rinviato causa maltempo l’evento di street boulder

L’evento, in programma il 19 ottobre, rimandato a data da destinarsi

Con probabilità si dovrà attendere la prossima primavera

LECCO – Era in programma domani, sabato 19 ottobre, il RampeGamma, ma l’evento di street boulder è stato rinviato a data da destinarsi a causa delle previsioni meteo avverse. Gli organizzatori hanno fatto sapere che non c’è ancora una data alternativa, ma con ogni probabilità bisognerà attendere la prossima primavera per vedere centinaia di appassionati scalare palazzi, edifici e muri del centro di Lecco.