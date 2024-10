Il 19 ottobre RampeGamma Street Boulder torna a Lecco

Non saranno le montagne a fare da sfondo alle imprese dei partecipanti, ma i palazzi, i muri e gli edifici di Piazza Garibaldi e dintorni

Tutte le info per iscriversi alla sfida di street boulder e il programma di giornata. L’evento è promosso dal Gruppo Alpinistico Gamma

LECCO – Lecco si prepara ad accogliere la manifestazione “RampeGamma”, una competizione di street boulder che, il 19 ottobre, trasformerà il centro storico della città in un vero e proprio palcoscenico per l’arrampicata urbana. Non saranno le montagne a fare da sfondo alle imprese dei partecipanti, ma i palazzi, i muri e gli edifici di Piazza Garibaldi e dintorni, in un evento unico nel suo genere.

Organizzato dal gruppo Alpinistico Gamma di Lecco, in collaborazione con Uoei, Asenpark e altri gruppi locali, “RampeGamma” promette una giornata all’insegna dell’adrenalina e del divertimento. “Divertire è il nostro obiettivo”, hanno dichiarato gli organizzatori, sottolineando come la città diventerà il vero protagonista della giornata, offrendo agli atleti 30 boulder spot sparsi per il centro. Tra questi, anche due blocchi speciali, chiamati “Spaghetti Boulder”, che aggiungeranno un pizzico di ulteriore sfida alla competizione.

Per chi non è avvezzo al mondo dell’arrampicata, il boulder è una disciplina che prevede l’arrampicata su vie basse, di circa 2-3 metri, senza l’utilizzo di imbraghi, garantendo comunque la sicurezza degli atleti grazie a materassi specifici. Ogni percorso è composto da prese obbligatorie di partenza e si conclude con un “top”, una presa finale che deve essere mantenuta per almeno due secondi. Il numero di tentativi e il tempo impiegato a raggiungere il top determinano la classifica finale, rendendo la sfida avvincente sia per i partecipanti che per il pubblico.

L’appuntamento del 19 ottobre è destinato a richiamare non solo atleti, ma anche curiosi e appassionati di arrampicata. La giornata sarà arricchita da momenti conviviali con un servizio food e drink a cura dell’Operazione Mato Grosso, oltre a stand pop-up e gadget in omaggio per i partecipanti. La competizione culminerà con le finali, accompagnate da musica dal vivo e le premiazioni dei migliori scalatori della giornata.

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate attraverso diversi canali: tramite il sito ufficiale del gruppo Alpinistico Gamma, presso il punto vendita Sport Hub di Lecco, o direttamente sul posto il giorno dell’evento, previa sottoscrizione della liberatoria. Per i minorenni, è necessaria una liberatoria firmata dai genitori, corredata da un documento d’identità.

La quota di partecipazione, pari a 20 euro, comprende l’assicurazione e un pacco gara. In caso di maltempo, la manifestazione sarà posticipata al giorno successivo, con l’eventuale annullamento definitivo qualora anche la domenica fosse compromessa dal maltempo.

“RampeGamma” rappresenta un’occasione imperdibile per vedere Lecco da un’angolazione insolita, con i suoi edifici che, per un giorno, diventeranno protagonisti di un’avventura sportiva e collettiva.

PROGRAMMA

– 11.00 alle 15.30; Piazza Garibaldi Iscrizioni RampeGamma.

– 14.00 alle 18.15; Area del Centro Lecco (vedi mappa blocchi) gara.

– 18.15 alle 18.45; Piazza Garibaldi, riconsegna dei “blocchi gara saliti” spuntati nel quadernetto personale.

– 18.45 alle 20.15; Piazza Garibaldi Aperi – Cena (fondazione MATOGROSSO il ricavato sarà devoluto in beneficenza).

– 20.15 alle 21.45; Piazza Garibaldi Finali.

– 21.45 alle 22.00; Piazza Garibaldi Premiazioni e lotteria.

– 22.00 alle 24.00; Piazza Garibaldi Dj set.