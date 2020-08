Serata Maglioni in Rosso. Il 3 settembre i Ragni di Lecco incontrano la città

In piazza Garibaldi un anno di scalate con i protagonisti del gruppo

Prima assoluta del documentario “Cavalli Bardati”, la storica salita sull’inviolata parete Ovest del Bhagirathi IV

LECCO – “Finalmente siamo arrivati al tradizionale appuntamento con la serata ‘Maglioni in Rosso’, nel corso della quale i Ragni presentano alla loro città le ultime avventure vissute fra le montagne del mondo”.

In questo particolare momento contraddistinto dall’emergenza coronavirus e distanziamento sociale, i Ragni della Grignetta – nel pieno rispetto delle norme anticovid – vogliono comunque essere vicini alla città con il tradizionale evento che racconta delle varie spedizioni del gruppo sulle montagne di tutto il mondo.

“Ci saranno tanti viaggi ed esperienze straordinarie da raccontare: dal Kirghizstan all’Islanda, toccando anche luoghi più vicini come la Calabria, territorio in cui il gruppo si è reso attivo nello sviluppo dell’arrampicata sportiva. Culmine della serata sarà la proiezione in prima assoluta del documentario “Cavalli Bardati” che racconta la storica salita dei Ragni De Zaiacomo, Della Bordella e Schiera sull’inviolata parete Ovest del Bhagirathi IV (6193 m) nell’Himalaya indiano”.

Il tutto, come sempre, condito con la simpatia e l’entusiasmo dei protagonisti di queste avventure, che saranno presenti sul palco di piazza Garibaldi. L’appuntamento è per giovedì 3 settembre alle ore 21 nella piazza del centro città. Durante l’evento saranno predisposte tutte le precauzioni necessarie nel rispetto delle norme anticovid.