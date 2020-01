‘Sicuri con la neve’, torna la campagna del Soccorso Alpino

Appuntamento il 19 gennaio, si parlerà di prevenzione del rischio in montagna d’inverno

Campo neve ai Piani di Bobbio con i tecnici del Soccorso Alpino

LECCO – Torna “Sicuri con la neve”, campagna permanente per la prevenzione del rischio in montagna d’inverno, organizzata dal Cnsas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), in collaborazione con il Cai (Club Alpino Italiano) – Commissioni e scuole centrali di escursionismo, alpinismo giovanile e fondo escursionismo, la Società alpinistica FALC, sottosezione CAI Milano e il Servizio valanghe italiano del Cai.

Domenica 19 gennaio 2020 in tutta Italia e quindi anche in Lombardia i tecnici del Soccorso Alpino saranno nei principali luoghi del turismo invernale con convegni, presidi di percorsi, stand informativi, campi neve organizzati e molto altro, per incontrare gli interessati e informare sulla frequentazione della montagna in inverno, con o senza neve. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Numerose le iniziative in programma in Lombardia.

In Provincia di Lecco l’appuntamento è come ogni anno ai Piani di Bobbio Valsassina, Campo neve organizzato FALC Milano, CNSAS XIX Del. Lariana, Scuola Regionale Escursionismo CAI. Iscrizione necessaria: iscrizioni@falc.net, Enrico Volpe 339.4843190