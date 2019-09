L’esercitazione sabato, impegnati venti uomini della stazione di Lecco

Simulati due interventi di soccorso in zona Passo del Fo

LECCO – Gli uomini del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana – Stazione di Lecco sono stati impegnati in un’esercitazione nella giornata di sabato 21 settembre sul Resegone.

Due le squadre coinvolte, venti uomini in totale, impegnati dalle 9 alle 14 circa su due scenari in zona Passo del Fo: “Una squadra ha lavorato sulla Ferrata del Centenario – ha spiegato il capostazione Giuseppe Rocchi – dov’è stato simulato il recupero di un ferito dopo una caduta, l’altra invece ha lavorato in parete sulla bastionata sud, sempre per una caduta. Le squadre sono partite a piedi con la barella, i “feriti” imbragati e imbarellati secondo le procedure e quindi calati alla base della parete con rientro poi sempre a piedi”.

“E’ stata una bella giornata, intensa – ha concluso Rocchi – dopo aver lavorato sui due scenari principali abbiamo provato anche alcune manovre aggiuntive. Queste esercitazioni sono molto importanti per il Soccorso Alpino, ringrazio i tutti i volontari per la disponibilità e l’impegno, sono orgoglioso di loro”.