Colico. Con la festa del rifugio torna il Vertical Scoggione

Il 25 agosto è in programma la festa del rifugio Scoggione

Il Cai Colico organizza il vertical Rusico – Alpe Scoggione

COLICO – Il Cai Colico, in occasione della 25^ edizione della festa del rifugio Scoggione, organizza la camminata non competitiva di sola salita Rusico – Alpe Scoggione (3,8 chilometri e 850 metri di dislivello).

L’appuntamento è per domenica 25 agosto con ritrovo alle 7.30 in località Rusico a Colico. Alle 8.45 la chiusura iscrizioni e alle 9 la partenza. Le premiazioni sono fissate alle ore 14.30. Iscrizione 10 euro (pacco gara con maglietta tecnica per i primi 200 iscritti).

In palio un buono acquisto di 100 euro per chi riesce a battere i record: maschile 31’58 e femminile 40’10”.