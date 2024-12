Colico, sistemato il sentiero tra San Rocco e Posallo

Il sentiero è ora nuovamente aperto e completamente accessibile a tutti

Oltre 50 mila euro finanziati da Comunità Montana Valsassina per l’intervento

COLICO – Il Comune di Colico ha annunciato la conclusione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del sentiero che collega San Rocco a Posallo. Dopo gli interventi effettuati, il sentiero è ora nuovamente aperto e completamente accessibile, garantendo la sicurezza dei numerosi escursionisti che frequentano questa zona.

“L’intervento ha richiesto quasi 50 mila euro ed è stato pagato quasi interamente da Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – spiega Giuseppe Marchetti, assessore ai Lavori Pubblici Decoro Urbano Manutenzione del Territorio -. Siamo andati a pavimentare, con il supporto di una ditta del posto, circa 200 metri lineari di sentiero, da poco prima della Chiesa di San Rocco fino all’inizio del torrente Perlino, la parte più ammalorata e in pendenza. In questo modo porteremo l’acqua dei boschi direttamente nel torrente, evitando di farla scendere a valle verso la frazione di Villatico”.

Il sentiero, che rappresenta un’importante via di collegamento per gli amanti della natura e delle escursioni, era stato oggetto di interventi mirati per rimuovere eventuali pericoli e migliorare la fruibilità. Con la riapertura, gli appassionati di trekking e passeggiate possono tornare a godere di questo suggestivo percorso che offre splendidi panorami sul territorio colichese.

Il Comune invita tutti a rispettare le norme di sicurezza durante l’uso del sentiero e a continuare a contribuire alla sua tutela.