Una giornata organizzata dal Cai di Mandello per celebrare il restyling della struttura

“Traguardo raggiunto non solo dalla sezione, ma da tutta la comunità. Ci auguriamo la presenza di numerosi soci e amanti della montagna”

MANDELLO – Dopo la riapertura ad aprile del Rifugio Elisa, rimasto inagibile ai frequentatori della montagna per via di alcuni lavori di ampliamento, per il Cai di Mandello è arrivato il momento di celebrare a dovere la ritornata operatività della struttura. Per farlo scelta come data domenica 3 luglio, in cui si vivrà una giornata di festa organizzata dalla sezione mandellese a cui tutti sono invitati e che rispetterà un preciso programma.

Alle ore 11 verrà infatti celebrata la Messa da Mons. Giuliano Zanotta, a cui faranno seguito i saluti istituzionali da parte del sindaco di Mandello Riccardo Fasoli e del Presidente del Cai Giancarlo Pomi, con annesso taglio del nastro. Pranzo con menù unico previsto intorno alle 12.30, il quale sarà accompagnato da un momento di convivialità che renderà il ristoro allegro e ricco di canti.

Un’occasione non solo per passare del tempo insieme, ma per mostrare il rifugio nella sua nuova veste, come ci tiene a sottolineare il Cai stesso: “Adesso la struttura è dotata di una sala da pranzo grande e accogliente, oltre che di una cucina professionale. A decorare con cura e passione gli spazi ci ha pensato Elena Cosmo, rifugista a capo della struttura. Come sodalizio ci teniamo a ringraziare tutte le persone che hanno dato il loro contribuito prima, dopo e durante lo svolgimento delle opere di ristrutturazione, inclusi i benefattori. Siamo contenti del risultato ottenuto: è un restyling che darà senz’altro lustro alle celebrazioni del centenario del Rifugio Elisa, che avverranno nel 2027″.

Per consentire il raggiungimento della struttura alle persone che hanno difficoltà nell’affrontare gli oltre 1500 metri di dislivello che separano Mandello dal Rifugio Elisa sarà inoltre disponibile il servizio di trasporto in elicottero su prenotazione, come segnalato in locandina.

Al momento sono in pochi coloro che hanno avuto modo di vedere la nuova conformazione del rifugio: tra questi i ragazzi di Secim 1 e Secim 2 del Cai di Mandello, che lo scorso 5 giugno sono saliti in escursione all’Elisa.

“Per il 3 luglio ci auguriamo la presenza di numerosi soci e amanti della montagna perché il traguardo raggiunto non è solo nostro, ma di tutta la comunità, senza la quale non avremmo potuto compiere un simile passo”, hanno concluso i soci Cai.

Ad anticipare la festa di inaugurazione del Rifugio Elisa la settimana prima sarà il concerto di violini atteso per domenica 26 giugno, organizzato nell’ambito dell’iniziativa “Armonie tra cielo e terra”.