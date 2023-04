Rifugio ‘Mandell bass’, altra serata a sostegno della struttura

Protagonisti il Nepal e la ‘Grotta degli Orsi’ nelle Grigne

“Continueremo con le iniziative per completare il rifugio. Ai prossimi appuntamenti invitati alpinisti della zona”

MANDELLO/NEPAL – Viaggio in Nepal, ultimo capitolo. Sta per giungere al termine il racconto di Oscar Ongania e Fabio Bartesaghi sul trekking in terra nepalese, ma non si arresterà con la serata di questo venerdì 21 aprile il sogno di completare il rifugio ‘Mandell bass’ in Nepal, nella Rubi Valley.

‘Verso il Tiji Festival’ il titolo della terza e conclusiva parte del video documentario, proiettato nel Teatro San Lorenzo alle ore 20.45 per raccogliere fondi a favore della struttura, anche se non sarà l’unica storia narrata. Gli spettatori avranno modo di conoscere da vicino ‘L’Orso delle Grigne’, scheletro di plantigrado ritrovato nel 1995 da un gruppo speleologico della zona in una grotta in prossimità del Rifugio Bietti, attualmente esposto nelle scuole elementari di Mandello.

“Una scoperta importante – precisano Fabio e Oscar -. In totale erano quattro gli orsi presenti nella cavità, ma solo due sono stati ricomposti. A causarne la morte il franamento della grotta: solo un esemplare ha provato a salvarsi, come testimoniano i segni delle unghie sulla parete”.

A fornire immagini e video del ritrovamento Lorenzo Epis ed Enrico Comini (Lim): “Ci teniamo a ringraziarli per la collaborazione, stanno credendo fortemente nel progetto ‘Mandell Bass’ “, sottolineano Ongania e Bartesaghi.

Per quanto riguarda i lavori in rifugio, sono in fase di stallo: “Adesso è periodo di trekking, quindi gli interventi sono fermi, anche se il mese prossimo riprenderanno a pieno regime. Sono in preparazione il legname e l’occorrente per cominciare a costruire le fondamenta“, raccontano i due amici.

La storia del rifugio sta attirando l’attenzione di molti, tanto che, come spiegano Fabio e Oscar, “alle prossime iniziative potrebbero partecipare alpinisti della zona, dando un prezioso contributo e offrendo al pubblico il racconto delle proprie esperienze. Prima dell’estate riusciremo a organizzare sicuramente una nuova serata di raccolta fondi”.