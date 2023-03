Cai Calco, al via l’attività di Alpinismo Giovanile

Le informazioni per iscriversi e il calendario delle uscite

L’11 marzo presso la sede del Cai Calco verrà presentato il programma

CALCO – Anche per il 2023 la sezione di Calco del Club Alpino Italiano organizzerà per i più giovani l’attività di Alpinismo Giovanile, una fondamentale esperienza formativa per avvicinare bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni alla frequentazione della montagna, affinchè imparino le basi dell’autonomia e della sicurezza.

Le attività (e i percorsi) verranno differenziati in due gruppi in funzione dell’età e delle capacità: base (8-13 anni); perfezionamento (14-17 anni).

Per partecipare alle escursioni è necessario essere iscritti al CAI per beneficiare della copertura assicurativa.

La presentazione delle attività è in programma per sabato 11 marzo, alle ore 18:00 presso la sede CAI Calco in via Indipendenza 17 a Calco.

Attività di A.G. Base

16 aprile – Sasso Malascarpa

30 aprile – Valcodera

14 maggio – Rifugio Bogani (escursioni con i genitori)

28 maggio – Bivacco Gusmaroli

11 giugno – Rafting (val di Sole)

25 giugno – Lago Lagazzuolo

8-9 luglio – Rifugio Garelli (2 giorni in valle Pesio)

Attività di A.G. Perfezionamento

16 aprile – Monte Cornizzolo

30 aprile – Sentiero dei Pizzetti

14 maggio – Rifugio Bogani (escursioni con i genitori)

28 maggio – Cima di Lemma

11 giugno – Rafting (val di Sole)

25 giugno – Bocchel del cane

8-9 luglio – Rifugio Garelli (2 giorni in valle Pesio)

Le iscrizioni alle attività sono aperte dal 12 marzo al 31 marzo (fino a esaurimento posti disponibili). Per informazioni: 349.8358635 (Walter) – 335.6988965 (Marco) e-mail: iscrizioni.caicalco@gmail.com.

Presentarsi in sede al martedì o venerdì sera