Calco Mountain Academy, il nuovo programma di corsi di alpinismo per i soci Cai

CALCO – Vista la positiva esperienza dello scorso anno, Il Club Alpino di Calco ripropone anche per il 2023 la Calco Mountain Academy, una serie di corsi di alpinismo per soci CAI.

La Calco Mountain Academy nasce nel 2021 per dare risposte concrete a chi dell’andare in montagna ne fa pratica assidua, vuole raggiungere livelli più alti attraverso la conoscenza dei propri limiti. Diversi i moduli in base alla disciplina scelta:

modulo ghiaccio tecnico

modulo sci alpinismo

modulo alta montagna – alpinismo invernale

modulo arrampicata sportiva

modulo arrampicata via lunghe – multipitch

La Mountain Academy si rivolge a tutti, e più in particolare ai soci “Ordinari Juniores”, fascia di età questa che da sempre cerca qualcosa di diverso, di più stimolante, e che per tali motivi si rischia di perdere.

Il programma delle uscite:

Domenica 12 Febbraio – campo A.R.T.VA. – conoscenza ambiente nevoso

Sabato 25 Febbraio – uscita alpinismo invernale

Domenica 12 Marzo – uscita alpinismo invernale

Sabato 18 Marzo – uscita scialpinismo

Domenica 26 Marzo – uscita scialpinismo

Sabato 22 Aprile – uscita arrampicata in falesia

Domenica 7 Maggio – uscita arrampicata in falesia

Sabato 20 Maggio – uscita con manovre di corda e arrampicata

Domenica 4 Giugno – uscita con manovre di corda e arrampicata

Domenica 14 Gennaio 2024 – uscita ghiaccio tecnico

Sabato 27 Gennaio 2024 – uscita ghiaccio tecnico

Programma serate teoriche:

Giovedì 9 Febbraio – A.R.T.VA. pala e sonda

Giovedì 23 Febbraio Mindfulness

Giovedì 9 Marzo Mindfulness

Giovedì 23 Marzo Mindfulness

Giovedì 6 Aprile Mindfulness

Giovedì 20 Aprile – equipaggiamento e attrezzatura per l’arrampicata sportiva

Per info e adesioni: scrivere alle mail sherpa@sherpaonline.it e in cc a calco@cai.it oppure presentarsi in sede al martedì o venerdì sera