Sicurezza in ambiente innevato: incontro con il Cai Calco

Appuntamento venerdì sera nella sede del Cai Calco

La serata servirà a spiegare a livello teorico l’utilizzo di Artva, pala e sonda

CALCO – Sicurezza in ambiente innevato, ovvero utilizzo di Artva (lo strumento elettronico utilizzato per la ricerca delle persone travolte in valanga), pala e sonda. Di questo si parlerà venerdì 26 gennaio nella sede del Cai di Calco in via Indipendenza 17.

L’incontro, di natura teorica e promosso all’interno del progetto “Calco Mountain Academy”, è rivolto a tutti i soci Cai.

Ingresso libero.