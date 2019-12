Si cercano nuovi gestori per il rifugio Allievi Bonacossa in Val di Zocca

Il Cai Milano ha pubblicato un Bando di gara

VAL MASINO – Si cercano nuovi gestori per il rifugio Allievi Bonacossa (2400 m) situato in alta val di Zocca, nel gruppo montuoso Masino, Bregalia, Disgrazia, comune di Val Masino in provincia di Sondrio.

Il Cai Milano, proprietario del rifugio, ha pubblicato un “Bando di gara per la Convenzione di Gestione del Rifugio ‘Allievi Bonacossa’, “proseguendo – come spiegano dal Cai Milano – l’opera di rinnovamento e rilancio dei nostri Rifugi”.

Il rifugio Bonacossa è stato costruito negli anni ottanta dopo che una valanga aveva parzialmente distrutto il vecchio Rifugio Allievi e costituisce tappa intermedia di uno dei trekking più belli delle Alpi: il sentiero Roma. È dotato di moderni confort e servizi: corrente elettrica prodotta da mini centralina di proprietà dell’attuale Gestore, locali riscaldati docce con acqua calda ecc.

Il progetto di gestione, richiesto dal bando, dovrà prevedere un piano di rilancio e promozione dell’attività escursionistica e alpinistica sui gruppi montuosi circostanti, delle attività agrosilvopastorali del territorio in cui insiste, anche attraverso un’intensa azione di collaborazione con gli altri rifugi della zona, in particolare con quelli inseriti nel Sentiero Roma. (Maggiori informazioni sul sito internet del Cai Milano)