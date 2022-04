Civate. E’ cominciato il 47° corso di comportamento in montagna della Sec

“E’ il momento di ripartire e ricominciare a far crescere nuovi escursionisti”

Far scoprire la bellezza del camminare sui sentieri riconoscendo pericoli. Far nascere amore e rispetto per la montagna

CIVATE – Ai via il 47° Corso di Comportamento in montagna organizzato dalla Società Escursionisti Civatesi (S.E.C.), presieduta da Luigi Castagna,- in collaborazione con la Federazione Italiana Escursionisti Lombardia (FIE).

“Dopo due anni di pausa forzata era giunto il momento di ripartire e ricominciare a far crescere nuovi escursionisti, con la speranza di far nascere in loro l’amore per la montagna che accomuna tutti i soci della Sec” ha detto il presidente Luigi Castagna.

Il corso si pone l’obiettivo di far scoprire la bellezza del camminare sui sentieri riconoscendo pericoli e insidie dell’ambiente alpino, capendo come affrontare situazioni rischiose, per amare la montagna e, soprattutto, rispettarla. Per i 30 giovani civatesi (e non solo), tra i 7 e i 14 anni, sono in programma cinque uscite sulle montagne lombarde, con l’aggiunta di una gita di due giorni in Val di Fassa nel mese di giugno. In caso di pioggia gli organizzatori hanno predisposto uscite e/o attività alternative.

Ieri, primo giorno di cammino, dopo tanta pausa i giovani escursionisti e i loro accompagnatori hanno raggiunto la cima del Monte Megna, per proseguire domenica 24 aprile con la conquista della vetta del Cornizzolo e il Rifugio Marisa Consigliere di proprietà della SEC. Nel mese di maggio, invece, i giovani camminatori si avventureranno tra i sentieri dell’Anello del Meria e quelli che conducono al Bivacco Gusmeroli. A Giugno, si tornerà a far festa con gli amici della FIE con il tradizionale raduno della associazioni ed infine, per chi ha deciso di iscriversi, un week end di relax e camminate in Val di Fassa.