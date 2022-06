Appuntamento il 29 giugno, 13 e 27 luglio a Parè

L’ingresso è libero per tutti i partecipanti

VALMADRERA – Il Cai Valmadrera organizza il CimeForum, un ciclo di film all’aperto a tema montagna in collaborazione con la cineteca del Cai Nazionale e il Comune di Valmadrera. In programma tre serate (29 giugno, 13 e 27 luglio con inizio proiezioni alle ore 21.30) che si svolgeranno nel suggestivo scenario di lago e montagna della baia di Parè e che intendono promuovere una visione collettiva di alcune tematiche diversificate a cui il nostro sodalizio è particolarmente attendo. L’ingresso è libero per tutti i partecipanti, soci e non. In caso di maltempo le proiezioni si terranno lo stesso giorno presso l’auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli.