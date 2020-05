Monte Barro, salita in auto vietata la domenica e festivi per tutta l’estate

Transito e sosta vietata da località Fornace al Piazzale Cappello Alpini sul Monte Barro

Dal 24 maggio al 27 settembre tutte le domeniche e i giorni festivi

GALBIATE – Non si potrà salire in auto al Monte Barro almeno nei giorni festivi e di domenica: l’ordinanza non è eccezionale per il periodo di emergenza sanitaria, anche negli anni passati il Comune di Galbiate aveva preso un provvedimento analogo per evitare afflusso di troppi veicoli sulla strada che sale a monte nei giorni di maggiori presenze.

Quindi, da 24 maggio sino al 27 settembre compreso, nelle giornate di domenica e festivi è vietato il transito dei veicoli (ad eccezione delle bici, mezzi di soccorso e veicoli adibiti al trasporto disabili muniti di contrassegno) sulla via Balassi dalla località Fornace, circa a metà della salita, sino al Piazzale Cappello Alpini a Monte Barro.

Sarà possibile posteggiare negli stalli di sosta adibiti nel piazzale della partenza delle navette che quest’anno, per l’impossibilità di garantire il servizio adeguandolo alle misure anti-Covid, non saranno attivate. E’ prevista la presenza dei volontari di Legambiente che a valle segnaleranno agli automobilisti quando i posteggi saranno esauriti, per evitare problematiche di viabilità.