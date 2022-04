Successo per il Valma Street Block 2022 nonostante il maltempo

240 i partecipanti con la vittoria al maschile di Renato Cotta e al femminile di Giulia Maggioni

Soddisfazione da parte degli organizzatori Osa Valmadrera e Cai Valmadrera: “Il tempo è stato un’incognita fino all’ultimo, ma alla fine è andato tutto per il meglio”

VALMADRERA – Grande successo di partecipanti e di pubblico per il “Valma Street Block 2022” nonostante il maltempo che ha caratterizzato la giornata di ieri, sabato.

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, il “Valma Street Block” è tornato con una grande adesione, circa 240 i partecipanti, che si sono sfidati nel centro di Valmadrera in uno splendido circuito di arrampicata urbana allestito dal CAI Valmadrera e OSA Valmadrera alla regia della kermesse sportiva.

La gara ha presentato 37.5 blocchi, brevi ma intensi passaggi di arrampicata, dove gli atleti sono stati valutati da giudice con il compito di decretare l’effettivo superamento del blocco. La gara ha preso il via alle 13.30 fino alle 18.15 quando sono stati decretati i migliori atleti con accesso alla finale che si è svolta poco prima delle 20 al Centro Fatebenefratelli e che ha incoronato vincitore Renato Cotta, mentre al femminile la vittoria è andata a Giulia Maggioni. I podi sono stati completati da Francesco Locatelli 2° e Lorenzo Galli 3°. Al femminile, Silvia Locatelli 2^ e Laura Olivari 3^.

Piena soddisfazione da parte degli organizzatori come fa sapere il presidente del Cai di Valmadrera Luca Brivio: “Il tempo è stato un’incognita fino all’ultimo, ma alla fine è andato tutto per il meglio. Un plauso va agli atleti che nonostante le condizioni meteo iniziali hanno fatto la fila sotto la pioggia per iscriversi dimostrando di crederci nella buona riuscita dell’evento”.