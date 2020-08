Valmadrera. La Banca del Tempo in gita al rifugio Terz’Alpe

VALMADRERA – Ancora una bella giornata quella che ha coinvolto un gruppetto di soci e amici della Banca del Tempo di Valmadrera, a dimostrazione che la proposta di eventi micro sul territorio riesce a intercettare l’interesse dei soci rimasti a casa.

“Partiti alle 9.30 dalla piazza del mercato le auto si sono dirette verso la Fonte Gajum di Canzo, dove i partecipanti hanno iniziato la loro ascesa a Terz’Alpe. Vista la presenza di persone sufficientemente allenate abbiamo optato per un cambio di itinerario, puntando su Terz’Alpe via sentiero geologico, lasciando Prim’Alpe e il ‘Respiro del Bosco’, per la discesa del pomeriggio – raccontano i partecipanti -. Partiti con temperature già calde, appena entrati nel bosco abbiamo notato una frescura molto invitante. La salita ci ha permesso di imparare alcune nozioni sulla geologia del nostro territorio e sull’utilizzo delle pietre locali”.

Discesa attraverso il percorso denominato “Respiro del Bosco” con le statue e le installazioni che hanno stupito grandemente per bellezza e precisione della riproduzione: “Franco, appassionato naturalista, ci ha mostrato la cura delle riproduzioni lignee attraverso spiegazioni scientifiche sulle differenze tra i vari rapaci. Camminare tra draghi, serpenti, gnomi, libellule e giganteschi fiori ci ha permesso di imparare giocando e non solo su flora e fauna”.

La prossima passeggiata è in programma sabato 22 agosto, con meta i freschi dintorni della Valcava.