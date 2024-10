Al Pialeral una targa che celebra il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza

La cerimonia ieri, mercoledì, ai piedi del Grignone in occasione del 250° anniversario del corpo

Il Colonnello Massimo Ghibaudo ha evidenziato l’importanza dell’opera svolta dal Soccorso Alpino in montagna

PASTURO – E’ stata posata ieri, in località Pialeral sopra Pasturo, una targa celebrativa dell’azione di servizio del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Il Prefetto, dopo la cerimonia dell’alzabandiera sulle note dell’inno di Mameli, ha disvelato la targa commemorativa, a cui è seguita la benedizione a cura del Parroco di Pasturo, Don Antonio Fazzini. L’evento è proseguito con la deposizione di un omaggio floreale, seguito dalle note del “Silenzio” in memoria di tutti i caduti del Corpo e dei militari del Soccorso Alpino deceduti in montagna nell’adempimento del proprio dovere.

Dopo la lettura della Preghiera del Finanziere, ha preso la parola il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lecco, Col. Massimo Ghibaudo, che ha evidenziato l’importanza dell’opera svolta dal Soccorso Alpino in montagna, ricordando il sacrificio dei tre giovani militari del SAGF di Sondrio deceduti lo scorso maggio in Val Masino nel corso di un’esercitazione.

Il Sindaco di Pasturo ha portato il saluto della propria comunità e il Prefetto ha sottolineato l’importante lavoro svolto dal Corpo nel prestare soccorso in ambiente montano, in sinergia con gli altri attori istituzionali della provincia.

Alla cerimonia, tenutasi ai piedi della Grigna Settentrionale, hanno partecipato il Prefetto Sergio Pomponio, la Presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il Presidente del Tribunale di Lecco Marco Tremolada, il Sindaco di Pasturo Pierluigi Artana, il Questore Stefania Marrazzo, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Col. Nicola Melidonis, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio Giulio Durante, il Presidente della Comunità Montana Valsassina-Valvarrone-Val d’Esino e Riviera Fabio Canepari, il Capostazione Cnsas Valsassina-Valvarrone Alessandro Spada, un’aliquota di militari del Sagf di Sondrio e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.