Assalto all’Angelone: oggi la prima tappa di “Go In Up Affari&Sport”

Stasera la prima tappa di “Go In Up Affari&Sport”, accendete le frontali

Assalto all’Angelone: giovedì 16 maggio si corre anche per solidarietà

LECCO – GoInUp Affari&Sport al via: stasera, 16 maggio, la prima tappa del nuovo circuito di gare tutta salita ideato dal negozio specializzato running Affari&Sport con gli amici valtellinesi di GoInUp.

Teatro della tappa inaugurale, organizzata da Csc Cortenova, sarà in Valsassina con l’Assalto all’Angelone/Introbio. La formula è semplice: ritrovo alle 19 in piazza Cavour a Introbio, evento non competitivo alle 19.50, mentre gara competitiva al via alle 20. E’ ancora possibile iscriversi oggi, giorno di gara, in zona ritiro pettorali al costo di 15 euro.

Un circuito di 8 gare, una formula innovativa infrasettimanale e in notturna, da disputare anche in modalità non competitiva, per dare a tutti la possibilità di esserci, di provare a tastare le emozioni che questo genere di eventi fanno vivere. Si potrà quindi correre in modalità totalmente libera e fuori da ogni agonismo, senza classifica.

Andrea Biassoni, responsabile del negozio Affari&Sport Lecco e dell’intero circuito, insieme a Michele Cecotti titolare di Affari&Sport hanno pensato a questo circuito ‘only up’ che ha anche finalità solidale: parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza ogni anno alle diverse realtà del territorio lecchese. In particolare quest’anno beneficiaria sarà l’Associazione Oltretutto 97 che aiuta ragazzi disabili che praticano sport.

Il percorso dell’Assalto all’Angelone – Introbio

485 metri di dislivello positivo per 3.5 km. Partenza dalla piazza di Introbio (p.zza Cavour), 1 km di strada asfaltata per raggiungere la località Roncai (distributore del latte via V. Veneto 6), successivamente si sale lungo la strada (privata) su terra battuta, sino a quota 1038mslm ai piedi della Croce dello Zucco dell’Angelone. Ritorno a Introbio per il pasta party presso la tensostruttura Pra Baster dove ci saranno buffet e premiazione.

Il calendario ufficiale