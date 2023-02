Cai Ballabio, la nuova stagione si apre nel migliore dei modi

Gita sui monti sopra il paese e pranzo in compagnia

BALLABIO – Prima uscita del Cai Ballabio riservata alle famiglie domenica scorsa. Il folto gruppo, una settantina i partecipanti, sono partiti dalla sede Cai verso Costa Adorna, percorrendo il sentiero fino al 14° tornante.

Da lì il gruppo ha continuato in direzione Val Grande per scendere verso Ballabio con deviazione alle baite di Campo, raggiungendo la chiesetta degli Alpini e rientrare alla sede Cai.

La giornata si è conclusa con un pranzo organizzato dagli amici del Cai per accogliere i gitanti. “E’ stata una bella giornata, vissuta in allegria, per ritrovarsi insieme e festeggiare chi compiva gli anni – ha detto il presidente Marco Anemoli -. Un grazie a tutti per aver aperto la stagione 2023 nel migliore dei modi”.