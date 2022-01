Nelle scorse ore l’annuncio della mancata riapertura per il prossimo week-end

Si attende l’arrivo di un componente che va sostituito: “Ci auguriamo che possa riaprire al più presto”

MOGGIO – “Siamo molto dispiaciuti nell’informarvi che la funivia rimarrà chiusa momentaneamente per manutenzione. Ci auguriamo che possa riaprire al più presto per poter tornare a divertirsi in Artavaggio”. Questo il messaggio pubblicato nelle scorse ore sulla pagina social dei Piani di Artavaggio, proprio quando si attendeva la riapertura dell’impianto per sabato 29 gennaio, dopo le aperture a singhiozzo dei giorni scorsi per altri lavori di manutenzione.

A inizio gennaio era stata annunciata la riapertura della funivia Moggio – Piani di Artavaggio era stata riaperta a seguito del completamento di lavori di ammodernamento e del rilascio del nullaosta alla riapertura da parte dell’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (USTIF). Lavori del costo di 1,3 milioni di euro: una importante revisione dell’impianto che nel 2021 ha compiuto 60 anni di vita, interventi durati alcuni mesi, da fine settembre fino al periodo natalizio.

L’impianto, di proprietà del comune di Moggio e gestito dalle Imprese Turistiche Barziesi (Itb), è stato riaperto in occasione delle festività natalizie, successivamente richiuso e aperto in alcuni fine settimana. Quando si pensava che l’impianto potesse riaprire, il nuovo problema causato dalla mancanza di un componente che deve essere sostituito. La speranza, soprattutto per i rifugi in quota, è che già dal primo weekend di febbraio l’impianto possa tornare in funzione ma per ora si può solo attendere.

“Per i più sportivi – conclude la nota che annunciava la chiusura dell’impianto – vi segnaliamo le condizioni quasi estive dei sentieri che portano in quota da Moggio, e dopo una bella camminata i rifugi vi aspetteranno. Per sicurezza consigliamo vivamente di avere sempre con se i ramponcini”.