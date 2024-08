Funivia Margno: da regione 180 mila euro per interventi di manutenzione

Sostituzione della fune zavorra e sostituzione della fune soccorso

Piazza: “La funivia Margno-Pian delle Betulle è un vero e proprio volano per il rilancio turistico del territorio”

LECCO – “La Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia, Comune di Margno e Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese per interventi di sostituzione della fune zavorra e di sostituzione della fune soccorso della funivia Margno Pian delle Betulle” queste sono le parole di Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia.

“Con questa delibera – spiega Piazza – Regione Lombardia riconosce al Comune di Margno un contributo complessivo massimo di 180 mila euro necessario a garantire la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto in condizioni di sicurezza”.

“La funivia Margno Pian delle Betulle, oltre a svolgere una funzione essenziale di collegamento tra il Comune di Margno e la località Pian delle Betulle, unica modalità di trasporto diretta tra le due zone, altrimenti collegate da viabilità minore, caratterizzata da tracciati tortuosi e non percorribile nei mesi invernali a causa di neve e gelo, è un vero e proprio volano per il rilancio turistico del territorio e queste importanti risorse rappresentano un segnale di impegno per la sicurezza e l’attrattività turistica, valorizzando le specificità del territorio lecchese” commenta Mauro Piazza.

“Regione Lombardia riconosce il ruolo delle nostre montagne ed interviene ancora una volta sostenendo le località montane in modo da favorirne l’accessibilità, potenziandone la fruibilità da parte di tutti e il potenziamento dell’offerta turistica – continua Piazza – Con questo provvedimento e la messa in sicurezza di un’infrastruttura così importante vogliamo confermare la nostra attenzione ai bisogni del territorio”.

“Ringrazio l’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente per il fondamentale supporto e per aver dimostrato di sostenere il nostro territorio montano” conclude così il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia.